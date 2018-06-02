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Из-за покушения на Бабченко СБУ вызвала журналисток Кошкину и Даниленко

Служба безопасности Украины вызвала журналисток Татьяну Даниленко и Соню Кошкину в деле о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко

Об этом сообщает НВ.

В комментарии Громадскому Даниленко подтвердила, что имела встречу с руководством СБУ.

По ее словам, в списке примерно треть - журналисты. Также есть те, кто просто активно пишет в Facebook.

Даниленко добавила, что в СБУ предупредили, что будут предоставлять охрану людям из списка.

Соня Кошкина также подтвердила встречу с руководством СБУ.

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