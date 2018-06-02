Из-за покушения на Бабченко СБУ вызвала журналисток Кошкину и Даниленко
2 июня, 2018, 10:13
Служба безопасности Украины вызвала журналисток Татьяну Даниленко и Соню Кошкину в деле о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко
Об этом сообщает НВ.
В комментарии Громадскому Даниленко подтвердила, что имела встречу с руководством СБУ.
По ее словам, в списке примерно треть - журналисты. Также есть те, кто просто активно пишет в Facebook.
Даниленко добавила, что в СБУ предупредили, что будут предоставлять охрану людям из списка.
Соня Кошкина также подтвердила встречу с руководством СБУ.
- Как сообщалось, российский журналист Матвей Ганапольский заявил, что в списке лиц, которых хотела "обезвредить" Россия, было 47 человек.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-