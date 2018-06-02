В Украину не пустили российскую спортсменку Боброву
2 июня, 2018, 11:30
Россиянка сообщила, что причиной запрета ей въезда на территорию страны стала ее поездка в аннексированный Крым
Об этом фигуристка сообщила в Instagram.
"Сегодня ночью мы вместе с мужем летели на большой и важный семейный праздник - в Киев на юбилей его мамы, моей любимой свекрови ... И меня не пустили в Украину, так как некоторое время назад я была приглашена на встречу с детишками из Артека, чтобы провести Олимпийский урок, где мы с ними в очень праздничной, теплой и дружеской атмосфере общались о жизни, спорт, здоровье, преодоление трудностей, достижения целей, а еще, например, о дружбе", - пожаловалась Боброва.
Фигуристка подчеркнула, что в результате ей запретили въезжать на территорию Украины в течение трех лет. Боброва является олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы.
- Как сообщалось, в страну не впустили четырех ультрас российского футбольного клуба "Торпедо".
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