В Украину не пустили российскую спортсменку Боброву

2 июня, 2018, 11:30

Россиянка сообщила, что причиной запрета ей въезда на территорию страны стала ее поездка в аннексированный Крым

Об этом фигуристка сообщила в Instagram.

"Сегодня ночью мы вместе с мужем летели на большой и важный семейный праздник - в Киев на юбилей его мамы, моей любимой свекрови ... И меня не пустили в Украину, так как некоторое время назад я была приглашена на встречу с детишками из Артека, чтобы провести Олимпийский урок, где мы с ними в очень праздничной, теплой и дружеской атмосфере общались о жизни, спорт, здоровье, преодоление трудностей, достижения целей, а еще, например, о дружбе", - пожаловалась Боброва.

Фигуристка подчеркнула, что в результате ей запретили въезжать на территорию Украины в течение трех лет. Боброва является олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы.