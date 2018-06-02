В Украине запретили очередную рублевую банкноту и монету России

2 июня, 2018, 13:46

Украинским банкам запретили принимать для зачисления на счета и обмена еще одну российскую банкноту и монету - 100 и 3 рубля, потому что на них изображены крымские объекты и аннексированный полуостров

Как передает UBR.ua, об этом Нацбанк сообщил банкам, Укрпочте и небанковским финучреждениям в телеграмме №50-0007/29807.

Полимерную банкноту 100 рублей, выпущенную неделю назад и посвященную Чемпионату мира по футболу FIFA, поскольку на ее оборотной стороне в форме мяча зеленым цветом показана территория РФ вместе с оккупированным Крымом. И памятную монету 3 рубля, запущенную в обращение еще 15 марта 2018 г, поскольку она посвящена Свято-Троицкого собора в г Симферополь, также на территории Крымского полуострова.

Одновременно нацбанковцы потребовали от украинских финансистов принимать у людей банкноту в 2000 российских рублей, которая не попадала ни под какие запреты.

"В последнее время в Национальный банк поступают жалобы от граждан об отказе банков / финансовых учреждений в приеме для обмена банкнот номиналом 2000 российских рублей образца 2017 года", - отмечается в телеграмме НБУ.

Вероятно, проблема в том, что российские две тысячи ввели в денежный оборот РФ в тот же день (12 октября 2017г.), что и скандальные двухсотки. На 200 рублях россияне изобразили севастопольский памятник и Херсонес Таврический, поэтому эти купюры запретили в Украине. А двухтысячная банкнота, похоже, уже по аналогии на всякий случай не принимается нашими банками вдогонку. Никто не хочет навлечь на себя гнев Нацбанка во время проверок.

Чтобы восстановить в нас работу по незапрещенных 2000 рублей, Нацбанку пришлось дать ее фото и детальное описание в телеграмме: на этих деньгах изображен вантовый мост Владивостока и космодром "Восточный".

Кроме 200 рублей в Украине также запрещена сотенная российская купюра более давнего выпуска, а также 5 номиналов монет 2, 3, 5, 10 и 25 рублей.