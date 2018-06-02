В российском Екатеринбурге стали на колени перед Путиным

2 июня, 2018, 17:01

В российском городе Екатеринбург (Урал, Россия) местные жители устроили акцию, во время которой записали обращение к диктатору Владимиру Путину, стоя на коленях

Видео обнародовано на YouTube.

В частности, участники съемки пожаловались диктатору на недобросовестного застройщика.

"Уважаемый Владимир Владимирович, слезно прошу вас помочь нам. Нас 157 человек. Мы буквально стали бомжами. Мы остались без денег и без жилья", - пожаловалась одна из участниц акции.

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"Владимир Владимирович, вам не стыдно, когда ваши граждане становятся перед вами на колени?", - сказал другой мужчина в обращении.

После этого около 20 человек опустились на колени со словами: "Господин президент, помогите нам".