В российском Екатеринбурге стали на колени перед Путиным
2 июня, 2018, 17:01
В российском городе Екатеринбург (Урал, Россия) местные жители устроили акцию, во время которой записали обращение к диктатору Владимиру Путину, стоя на коленях
Видео обнародовано на YouTube.
В частности, участники съемки пожаловались диктатору на недобросовестного застройщика.
"Уважаемый Владимир Владимирович, слезно прошу вас помочь нам. Нас 157 человек. Мы буквально стали бомжами. Мы остались без денег и без жилья", - пожаловалась одна из участниц акции.
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"Владимир Владимирович, вам не стыдно, когда ваши граждане становятся перед вами на колени?", - сказал другой мужчина в обращении.
После этого около 20 человек опустились на колени со словами: "Господин президент, помогите нам".
- Напомним, во вторник, 29 мая 2018 года, на центральной площади села Частоозер'я Курганской области России должны были открыть скульптурную композицию с изображением Путина, который вот уже 20 лет подряд единолично управляет этой страной.
- После того как информация об этом распространиласьпо мировымСМИ, композицию открыли уже без 3,5-метровой фигуры Путина.
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