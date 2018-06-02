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В Печерском районе столицы произошло лобовое столкновение, есть пострадавший

На пересечении улиц Грушевского и Крепостной переулок в Киеве произошло лобовое столкновение

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Водитель Хюндай Асент двигался по улице Грушевского от Крещатика в направлении м. Арсенальная, как на пересечении с переулком Крепостным водитель КИА, который двигался навстречу, резко повернул в переулок, налево.

Водитель Хюндай не успел среагировать, в результате чего случилось лобовое столкновение. Удар был такой силы, что оба автомобиля развернуло на 180 градусов. В результате ДТП пострадал водитель "Хюндай", мужчина 1991 г.р., которого с переломом колена и ушибами забрали в больницу.

К счастью, оба водителя были пристегнутыми ремнями безопасности, иначе травмы могли бы быть гораздо серьезнее. На месте работают следователи, которые и установят обстоятельства ДТП.

 

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