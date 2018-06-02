В Харькове должность на таможне продавалась за $17 тыс. "Продавцов" схватили

2 июня, 2018, 19:33

В субботу, 2 июня 2018 года, за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере $17 тыс. в Харькове задержаны начальник отдела кадров одного из пограничных отрядов Восточного регионального управления ГПС Украины и бывший высокопоставленный чиновник ГПС Украины

Операцию проводили прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области и Управлением внутренней и собственной безопасности "Восток" ГНС Украины, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Установлено, что указанные лица, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, требовали и получили от военнослужащего одного из пограничных отрядов указанные денежные средства за совершение в его интересах действий относительно назначения на одну из руководящих должностей Госпогранслужбы Украины.



Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски.