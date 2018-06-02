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В Британии выпустили килограммовую монету в честь Елизаветы II

Монетный двор Великобритании представил памятную монету в честь сапфирового юбилея со дня коронации Елизаветы II. Масса нумизматической новинки 1 кг

На аверсе памятного изделия в центре помещен портрет королевы в окружении легенды "500 POUNDS / ELIZABETH II / D. G. REG.F.D.", пишет сайт украинских коллекционеров UNC.

На реверсе представлено изображение только что коронованной молодой Елизаветы II в каре с атрибутами власти. Также отчеканены памятные даты.

Характеристики монеты: металл - серебро 999 пробы, масса - 1005 г, диаметр - 100 мм. Качество чеканки - «пруф».

Номинал - £ 500 Тираж - 125 штук.

Цена (на официальном сайте монетного двора) - £ 2,050.00.

  • Напомним, украинским банкам запретили принимать для зачисления на счета и обмена еще одну российскую банкноту и монету - 100 и 3 рубля, потому что на них изображены крымские объекты и аннексированный полуостров.
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