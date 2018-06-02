В Британии выпустили килограммовую монету в честь Елизаветы II
2 июня, 2018, 18:51
На аверсе памятного изделия в центре помещен портрет королевы в окружении легенды "500 POUNDS / ELIZABETH II / D. G. REG.F.D.", пишет сайт украинских коллекционеров UNC.
Монетный двор Великобритании представил памятную монету в честь сапфирового юбилея со дня коронации Елизаветы II. Масса нумизматической новинки 1 кг
На аверсе памятного изделия в центре помещен портрет королевы в окружении легенды "500 POUNDS / ELIZABETH II / D. G. REG.F.D.", пишет сайт украинских коллекционеров UNC.
На реверсе представлено изображение только что коронованной молодой Елизаветы II в каре с атрибутами власти. Также отчеканены памятные даты.
Характеристики монеты: металл - серебро 999 пробы, масса - 1005 г, диаметр - 100 мм. Качество чеканки - «пруф».
Номинал - £ 500 Тираж - 125 штук.
Цена (на официальном сайте монетного двора) - £ 2,050.00.
- Напомним, украинским банкам запретили принимать для зачисления на счета и обмена еще одну российскую банкноту и монету - 100 и 3 рубля, потому что на них изображены крымские объекты и аннексированный полуостров.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-