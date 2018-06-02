Турция запретила сервис Uber

2 июня, 2018, 09:20

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о запрете работы сервиса Uber в стране

Об этом сообщает Daily Sabah.

Эрдоган объявил, что для Uber в Турции "бизнес закончено".

Президент подчеркнул, что власть не позволит сервису "разрушить" бизнес турецких таксистов.

"Мы имеем собственную систему такси. Мы будем решать судьбу Uber", — сказал он.

Турецкие таксисты выступали против Uber, обвиняя его в нечестной конкуренции и незаконных способах ведения бизнеса.

Ранее Uber запретили в Болгарии, Дании и Венгрии. Деятельность сервиса ограничено во Франции, Италии, Германии, Японии и на Тайване.