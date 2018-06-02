Турция запретила сервис Uber
2 июня, 2018, 09:20
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о запрете работы сервиса Uber в стране
Об этом сообщает Daily Sabah.
Эрдоган объявил, что для Uber в Турции "бизнес закончено".
Президент подчеркнул, что власть не позволит сервису "разрушить" бизнес турецких таксистов.
"Мы имеем собственную систему такси. Мы будем решать судьбу Uber", — сказал он.
Турецкие таксисты выступали против Uber, обвиняя его в нечестной конкуренции и незаконных способах ведения бизнеса.
Ранее Uber запретили в Болгарии, Дании и Венгрии. Деятельность сервиса ограничено во Франции, Италии, Германии, Японии и на Тайване.
- Как сообщалось, Uber хочет начать доставлять клиентам еду. И делать это на дронах.
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