Трампа взбесила встреча Лаврова с Ким Чен Ыном
2 июня, 2018, 10:45
Дональд Трамп заявил, что ему не понравилась встреча Ким Чен Ына с Сергеем Лавровым
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась 31 мая.
Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами, сообщает CBS News.
"Мне не понравилась вчерашняя российская встреча. Я спросил, какова ее цель? Но это могла быть позитивная встреча", - сказал Трамп.
В то же время, по его словам, он готов поменять свое мнение, если последствия от данной встречи будут положительными.
- Как сообщалось, Белый дом готовит встречу Трампа и Путина, - The Wall Street Journal.
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