Трампа взбесила встреча Лаврова с Ким Чен Ыном

2 июня, 2018, 10:45

Дональд Трамп заявил, что ему не понравилась встреча Ким Чен Ына с Сергеем Лавровым

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась 31 мая.

Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами, сообщает CBS News.

"Мне не понравилась вчерашняя российская встреча. Я спросил, какова ее цель? Но это могла быть позитивная встреча", - сказал Трамп.

В то же время, по его словам, он готов поменять свое мнение, если последствия от данной встречи будут положительными.