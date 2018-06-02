США в очередной раз заявили, что Россия маскирует в "гумконвоях" в ОРДЛО военные грузы

2 июня, 2018, 09:48

Россия заинтересована в создании впечатления помощи местным общинам временно оккупированного Донбасса, однако ее действия не оставляют сомнений - "гумконвои" просто маскируют перевозки снабжения и материалов для военных целей

Об этом в обращении к руководству ОБСЕ заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан, пишет Голос Америки.

"Мы не знаем, что внутри этих конвоев, которые заявлены как гуманитарные, так как РФ не позволяет наблюдательной миссии проверять их, или следить за их разгрузкой ... Если бы Россия действительно поставляла гуманитарную помощь, почему ее силы так тщательно заботятся, чтобы международные наблюдатели не увидели содержание груза на границе и на контролируемых Россией территориях Украины? ", - отметил Камиан.

Он также отметил, что конвои, которые прибывают из РФ на территорию ОРДЛО, разгружают необычным для разгрузки гуманитарных грузов образом.

"Однако нам известно, что эти так называемые грузовики с помощью не разгружают в больнице, или школе, неправительственной организации или хранилище ООН. Вместо этого, их разгружают в месте, которое, по сообщениям наблюдательной миссии ОБСЕ, используют силы под руководством РФ. Вооруженные люди в военных формах охраняют там периметр и не позволяют наблюдателям миссии увидеть груз, или поговорить с кем-либо на месте ", - напомнил поверенный США при ОБСЕ.