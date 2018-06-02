Сектор Газа выпустил 2 ракеты по Израилю: одну сбили

2 июня, 2018, 22:25

В региональном совете Эшколь (Израиль) в субботу, 2 июня 2018 года, сработал сигнал оповещения об обстреле

Как выяснилось впоследствии, из Сектора Газа были запущены две ракеты, передает израильский 9 канал.

Одну из них сбил комплекс ПРО "Железный купол", еще одна упала на территории Сектора.

Как отмечается, в последнее время беспорядки на границе с Сектором усилились. Вчера во время попытки прорыва заграждения пострадали около 40 палестинцев.