Сектор Газа выпустил 2 ракеты по Израилю: одну сбили
2 июня, 2018, 22:25
В региональном совете Эшколь (Израиль) в субботу, 2 июня 2018 года, сработал сигнал оповещения об обстреле
Как выяснилось впоследствии, из Сектора Газа были запущены две ракеты, передает израильский 9 канал.
Одну из них сбил комплекс ПРО "Железный купол", еще одна упала на территории Сектора.
Как отмечается, в последнее время беспорядки на границе с Сектором усилились. Вчера во время попытки прорыва заграждения пострадали около 40 палестинцев.
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