СБУ задержала торговцев самодельной взрывчаткой

2 июня, 2018, 21:25

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Житомирской области двух торговцев самодельными взрывными устройствами (СВУ) на основе тротила

Правоохранители установили, что двое жителей районного центра организовали изготовление взрывных устройств в частном доме одного из сообщников. Тротиловые шашки и другие средства детонации дельцы получали от знакомых, которые ездили по личным делам в район проведения операции Объединенных сил, передает пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт реализации взрывного устройства, изготовленного из 6 тротиловых шашек общим весом более килограмма, за 3 тыс. грн.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленников в рамках ранее открытого уголовного производства.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли еще одну тротиловую шашку весом 200 г и незарегистрированное оружие травматического действия. Также, в подсобном помещении одного из дельцов, выявлено 4,5 тыс. контрафактных сигарет и 100 л спирта для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции. По предварительным данным, стоимость изъятого составляет более превышает 100 тыс. грн.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.

Операция по изобличению злоумышленников проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.