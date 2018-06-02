СБУ задержала торговцев самодельной взрывчаткой
Правоохранители установили, что двое жителей районного центра организовали изготовление взрывных устройств в частном доме одного из сообщников. Тротиловые шашки и другие средства детонации дельцы получали от знакомых, которые ездили по личным делам в район проведения операции Объединенных сил, передает пресс-центр СБ Украины.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт реализации взрывного устройства, изготовленного из 6 тротиловых шашек общим весом более килограмма, за 3 тыс. грн.
Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленников в рамках ранее открытого уголовного производства.
Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли еще одну тротиловую шашку весом 200 г и незарегистрированное оружие травматического действия. Также, в подсобном помещении одного из дельцов, выявлено 4,5 тыс. контрафактных сигарет и 100 л спирта для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции. По предварительным данным, стоимость изъятого составляет более превышает 100 тыс. грн.
Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.
Операция по изобличению злоумышленников проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.
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