Саудовская Аравия угрожает Катару войной, если там купят у Кремля системы С-400
Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд недавно направил в Париж послание, в котором обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой нажать на Доху, пишет Le Monde.
В послании, в частности, выражается готовность провести "военную акцию" относительно Катара, если он приобретет эти комплексы.
Король Салман выразил свою "глубокую обеспокоенность" по поводу текущих переговоров Дохи с Москвой.
Он обеспокоен тем, что размещение ЗРС на территории Катара, как он считает, будет угрожать безопасности воздушного пространства Саудовской Аравии, и предупреждает об опасности "эскалации".
"В такой ситуации королевство (Саудовская Аравия, - ред.) будет готово принять все необходимые меры для ликвидации этой оборонной системы, в том числе и путем военной акции", - подчеркнул монарх.
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