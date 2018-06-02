Саудовская Аравия угрожает Катару войной, если там купят у Кремля системы С-400

2 июня, 2018, 22:05

Саудовская Аравия передала Катару через Францию заявление о своей готовности к применению силы в случае, если Катар получит от России зенитные ракетные системы С-400

Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд недавно направил в Париж послание, в котором обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой нажать на Доху, пишет Le Monde.

В послании, в частности, выражается готовность провести "военную акцию" относительно Катара, если он приобретет эти комплексы.

Король Салман выразил свою "глубокую обеспокоенность" по поводу текущих переговоров Дохи с Москвой.

Он обеспокоен тем, что размещение ЗРС на территории Катара, как он считает, будет угрожать безопасности воздушного пространства Саудовской Аравии, и предупреждает об опасности "эскалации".

"В такой ситуации королевство (Саудовская Аравия, - ред.) будет готово принять все необходимые меры для ликвидации этой оборонной системы, в том числе и путем военной акции", - подчеркнул монарх.