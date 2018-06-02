Россияне жгут дома жителей освобожденного поселка Южное
Для этого ими используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты дома, написала в Twitter пресс-служба Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МінТОТ).
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"9 домов в р-не Чигирі (в поселке Юго - ред.) сгорели. Тушить пожары невозможно, доступ транспорта отсутствует, дорога простреливается боевиками. Местные ночью оставляют дома,возвращаются днем", - отмечают в министерстве.
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Вместе с тем, как отмечают в ведомстве, раненых и тех, кого срочно нужно вывозить, в Южном нет.
"Люди обеспечены гуманитарной помощью, они не хотят принудительной эвакуации", - добавили в МінТОТ.
По данным 24 канала, 9 домов - это почти все жилые постройки в Чигирях.
9 домов в р-не #Чигирі сгорели.Тушить пожары невозможно,доступ транспорта отсутствует,дорога простреливается боевиками.Местные ночью оставляют дома,возвращаются днем.Раненых и маломобильных в пгт #Южное нет.Люди обеспеченные гум.помощи, не хотят принудительной эвакуации pic.twitter.com/jagPmG246m— МТОТ (@mtot_gov_ua) 2 июня 2018 г.
- Поселок Южное украинские войска освободили в мае. 17-го числа штаб ООС официально подтвердил эту информацию.
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