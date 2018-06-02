Рейдеры захватили ТРЦ "Магелан". Юристы говорят, что за этим стоит "Сбербанк России"

2 июня, 2018, 20:31

Уже второй день неизвестные пытаются блокировать работу столичного торгово-развлекательного центра “Магелан”

Все началось вечером в пятницу, 1 июня 2018 года. Здание окружили около сотни молодых людей, передает Еспресо.TV.

Около 21:00 пятницы молодые люди автомобилями заблокировали вход в офисное помещение центра, а позже окружили трансформаторную станцию, которая питает ТРЦ.

Алексей Суткевич, являющийся представителем компании "Шейк", которая арендует помещение и является собственником его части, говорит, что судебный спор за право собственности длится уже не первый год.

"Нет однозначного владельца. Есть судебный спор, но вместо того, чтобы цивилизованно прийти в суд, доказать свою правоту и взять государственного исполнителя, "Сбербанк России" решил просто нанять людей, силовую поддержку, и блокировать деятельность. В частности, моей компании", - отметил он.

В пятницу возле трансформаторов был и представитель противоположной стороны. Однако он не назвал своего имени и не сказал, кто именно уполномочил, и попросил, чтобы его не снимали журналисты.

"Торговый центр. Мы управляем огромным торговым центром. Ваши люди, вероятно, или какие-то неизвестные лица находятся внутри торгового центра...", - отметил он во время кратковременного общения с Суткевичем.

В субботу утром все офисные помещения центра молодые люди все же захватили.

"Воды куча. Ущерб нанесен материальный. Мебель повреждена. Охранники получили телесные повреждения. Пришли неизвестные парни. Мы с вчера, с ночи пытались добиться от них, чтобы они назвались. Были только юристы, которые сказали, что они представляют управляющую компанию, с которой "Сбербанк России" заключил соглашение. Но дело в том, что право собственности за "Сбербанком" приостановлено по решению суда", - прокомментировал ситуацию Суткевич.

Сегодня входы в ТРЦ оставались заблокированы автомобилями. Работала лишь часть магазинов.

А один из крупнейших столичных гипермаркетов, размещенных в этом ТРЦ, в субботу так и не открылся.