"Без вас было бы сложно". Обнародован разговор Уткина с Плотницким

2 июня, 2018, 18:31

Служба безопасности Украины обнародовала перехват 2 разговоров, имевших место в 2014 году между командиром частной военной компании "Вагнер" Дмитрием Уткиным с тогдашним руководителем террористической группировки "ЛНР" Игорем плотничных

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, первый разговор - это диалог между Плотницким и Уткиным, документирующий роль российских Военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов.

"Вторая беседа является очередным доказательством того, что наемники "Вагнера" непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ. В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий ГУ ГШ ВС РФ Иванников Олег Владимирович, более известный, как" Орион "- российский офицер, причастный к сбитию рейса МН17 из российского ЗРК "Бук-М1".

Кроме того, разговоры наглядно демонстрируют, что российские наемники являются "пушечным мясом" для высшего военного командования РФ, подчеркнули в СБУ.

Кроме того, Служба безопасности Украины напомнила, что с июня 2014 силами АТО были уничтожены минимум 36 граждан России из числа ППК "Вагнера".

"Их гибель в Украине является прямым свидетельством российской военной агрессии против нашей страны", - добавили в спецслужбе.

Заметим, что в первом разговоре Плотницкий благодарит Уткина за содействие в образовании "ЛНР" и другие преступления против государства Украины: "Без вас было бы сложно".

А во втором разговоре речь идет о "неуправляемых казаках", которых, как известно, позже уничтожило ГРУ руками "вагнеровцев".