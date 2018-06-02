"Без вас было бы сложно". Обнародован разговор Уткина с Плотницким
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, первый разговор - это диалог между Плотницким и Уткиным, документирующий роль российских Военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов.
"Вторая беседа является очередным доказательством того, что наемники "Вагнера" непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ. В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий ГУ ГШ ВС РФ Иванников Олег Владимирович, более известный, как" Орион "- российский офицер, причастный к сбитию рейса МН17 из российского ЗРК "Бук-М1".
Кроме того, разговоры наглядно демонстрируют, что российские наемники являются "пушечным мясом" для высшего военного командования РФ, подчеркнули в СБУ.
Кроме того, Служба безопасности Украины напомнила, что с июня 2014 силами АТО были уничтожены минимум 36 граждан России из числа ППК "Вагнера".
"Их гибель в Украине является прямым свидетельством российской военной агрессии против нашей страны", - добавили в спецслужбе.
Заметим, что в первом разговоре Плотницкий благодарит Уткина за содействие в образовании "ЛНР" и другие преступления против государства Украины: "Без вас было бы сложно".
А во втором разговоре речь идет о "неуправляемых казаках", которых, как известно, позже уничтожило ГРУ руками "вагнеровцев".
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-