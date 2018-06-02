Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Помпео

2 июня, 2018, 08:59

Президент Украины Петр Порошенко с госсекретарем США Майком Помпео обсудили "Северный поток-2", усиление санкций против РФ и освобождение украинских заложников в России

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Петр Порошенко поздравил Майка Помпео с официальным назначением на должность государственного секретаря США.

Собеседники обсудили укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Также были обсуждены вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток - 2".

Петр Порошенко и Майк Помпео скоординировали позиции в контексте обнародования выводов расследования сбития самолета рейса МН17 и подчеркнули важность продолжения санкционной политики против России.

Президент Украины подчеркнул важность продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников.

Петр Порошенко пригласил Майка Помпео посетить Украину с визитом.