Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Помпео
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Петр Порошенко поздравил Майка Помпео с официальным назначением на должность государственного секретаря США.
Собеседники обсудили укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Также были обсуждены вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток - 2".
Петр Порошенко и Майк Помпео скоординировали позиции в контексте обнародования выводов расследования сбития самолета рейса МН17 и подчеркнули важность продолжения санкционной политики против России.
Президент Украины подчеркнул важность продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников.
Петр Порошенко пригласил Майка Помпео посетить Украину с визитом.
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