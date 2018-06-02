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Под посольством России выложили гробы для ЧВК "Вагнера"

Возле российского посольства на Воздухофлотском проспекте в Киеве в субботу, 2 мая 2018 года, состоялась акция против военной компании Дмитрия Уткина

Несколько десятков активистов принесли к дипломатическому представительству символические картонные гробы с надписью "Груз 200 ЧВК "Вагнера", сообщает Укринформ.

Эти "гробы" прикрепили к воротам посольства и выложили ими слова "ИхТамНет".

Кроме того, к воротам прикрепили фотографии с фамилиями наемников "ЧВК" Вагнера ".

Акцию присвятили началу финального этапа чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня.

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  • Как заявил в эфире телеканала Еспресо.TV украинский общественный деятель, писатель, журналист и телеведущий Виталий Портников, участники и гости Чемпионата мира по футболу 2018 года, который будет проводиться в путинской России, будут фактически поддерживать ее войну против Украины и другие военные преступления, в т. ч. гибель пассажиров рейса МН17.
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