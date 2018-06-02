Под посольством России выложили гробы для ЧВК "Вагнера"

2 июня, 2018, 21:45

Возле российского посольства на Воздухофлотском проспекте в Киеве в субботу, 2 мая 2018 года, состоялась акция против военной компании Дмитрия Уткина

Несколько десятков активистов принесли к дипломатическому представительству символические картонные гробы с надписью "Груз 200 ЧВК "Вагнера", сообщает Укринформ.

Эти "гробы" прикрепили к воротам посольства и выложили ими слова "ИхТамНет".

Кроме того, к воротам прикрепили фотографии с фамилиями наемников "ЧВК" Вагнера ".

Акцию присвятили началу финального этапа чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня.