Парубий обсудил автокефалию для Украины с патриархом иерусалимским, а Кравчук и Кучма - с митрополитом чешским

2 июня, 2018, 16:30

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время пребывания с официальным визитом в Израиле встретился с иерусалимским патриархом Теофилом ІІІ

В начале встречи, которая состоялась 29 мая 2018 года, патриарх был очень тактичен, осторожен и умерен в высказываниях. Приветствуя спикера и депутатов, первоиерарх напомнил об особой роли иерусалимской церкви, поскольку именно отсюда пошло христианство, говорится в Факты ICTV.

Вместе с тем, патриарх Феофил III с пониманием относится к проблемам украинцев.

"Мы должны различать политическое лидерство и моральные наставления. Политики рассматривают вопрос в своей плоскости, духовные лидеры должны полагаться на мудрость и вдохновение Духа Божьего. Наша задача помогать единству, а не тому, чтобы возникала рознь между государством и церковью", - сказал патриарх.

Как отмечается, переговоры украинского спикера и иерусалимского патриарха вместо запланированных 50 минут длились больше часа. По окончании все выглядели довольными и улыбающимися.

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При этом Парубий отметил, что иерусалимский патриарх признает право православных народов на свою независимую церковь.

А 30 мая бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма (вместе с Виктором Ющенко они в начале мая подписали совместное заявление по поводу важности образования поместной церкви) посетили предстоятеля Церкви Чешских земель и Словакии митрополита Ростислава, сообщает официальный сайт Пряшевской епархии. Во встрече также принимали участие экс-президент Словакии Рудольф Шустер, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Словакии Юрий Мушка и почетный консул Украины в Словакии Станислав Обицки.

Большая часть разговора была посвящена истории православной церкви в Украине, а также сложной социально-религиозной ситуации в стране. Президенты передали митрополиту Ростиславу пожелания 12 млн православных верующих о создании автокефальной православной церкви в Украине.

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Глава чешской церкви заявил, что любое вмешательство со стороны представителей государственной власти в вопросы религии является неприемлемым в демократическом обществе.

"Раскол, возникший вследствие человеческого эгоизма может быть вылечен только через покаяние и возвращение в церковь", - подчеркнул митрополит. Он считает, что новая автокефалия должна иметь всеправославный консенсус.

В конце встречи митрополит Ростислав выразил надежду, что сложная церковная ситуация в Украине будет решена таким каноничным образом, чтобы это не спровоцировало ухудшения и без того напряженной общественно-политической ситуации в стране.

Как отмечает богослов Илья Бей, фактически митрополит Ростислав повторяет штампы московской пропаганды, однако подает их в редакции, приемлемой для Константинополя. Это и не удивительно, ведь эта церковь только 20 лет назад получила от Константиполя подтверждение собственного автокефального статуса, который ей предоставила Москва в 1951 году. Также вселенский патриархат сыграл ключевую роль в решении раскола Чешской Церкви, который произошел в 2013 году после отставки экс-предстоятеля церкви митрополита Христофора.

Эти штампы заключаются в следующем:

1) власть не должна вмешиваться в церковные вопросы;

2) раскол стал следствием эгоизма [имеется в виду - якобы "эгоизм" патриарха киевского Филарета];

3) автокефалия должна быть результатом всеправославного консенсуса.

Справка

Румынские и болгарские православные церкви поддерживают возможном предоставлении автокефалии Украине. Польская церковь пока не дает однозначного ответа, с церковью Грузии - продолжаются переговоры.

Категорически пророссийскую позицию заняла церковь Сербии.