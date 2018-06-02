Парубий обсудил автокефалию для Украины с патриархом иерусалимским, а Кравчук и Кучма - с митрополитом чешским
В начале встречи, которая состоялась 29 мая 2018 года, патриарх был очень тактичен, осторожен и умерен в высказываниях. Приветствуя спикера и депутатов, первоиерарх напомнил об особой роли иерусалимской церкви, поскольку именно отсюда пошло христианство, говорится в Факты ICTV.
Вместе с тем, патриарх Феофил III с пониманием относится к проблемам украинцев.
"Мы должны различать политическое лидерство и моральные наставления. Политики рассматривают вопрос в своей плоскости, духовные лидеры должны полагаться на мудрость и вдохновение Духа Божьего. Наша задача помогать единству, а не тому, чтобы возникала рознь между государством и церковью", - сказал патриарх.
Как отмечается, переговоры украинского спикера и иерусалимского патриарха вместо запланированных 50 минут длились больше часа. По окончании все выглядели довольными и улыбающимися.
Читайте также: В поисках утраченного единства. Зачем нужна украинская поместная церковь
При этом Парубий отметил, что иерусалимский патриарх признает право православных народов на свою независимую церковь.
А 30 мая бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма (вместе с Виктором Ющенко они в начале мая подписали совместное заявление по поводу важности образования поместной церкви) посетили предстоятеля Церкви Чешских земель и Словакии митрополита Ростислава, сообщает официальный сайт Пряшевской епархии. Во встрече также принимали участие экс-президент Словакии Рудольф Шустер, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Словакии Юрий Мушка и почетный консул Украины в Словакии Станислав Обицки.
Большая часть разговора была посвящена истории православной церкви в Украине, а также сложной социально-религиозной ситуации в стране. Президенты передали митрополиту Ростиславу пожелания 12 млн православных верующих о создании автокефальной православной церкви в Украине.
Читайте также: Как Киево-Печерская лавра воспитывала боевиков для Гиркина
Глава чешской церкви заявил, что любое вмешательство со стороны представителей государственной власти в вопросы религии является неприемлемым в демократическом обществе.
"Раскол, возникший вследствие человеческого эгоизма может быть вылечен только через покаяние и возвращение в церковь", - подчеркнул митрополит. Он считает, что новая автокефалия должна иметь всеправославный консенсус.
В конце встречи митрополит Ростислав выразил надежду, что сложная церковная ситуация в Украине будет решена таким каноничным образом, чтобы это не спровоцировало ухудшения и без того напряженной общественно-политической ситуации в стране.
Как отмечает богослов Илья Бей, фактически митрополит Ростислав повторяет штампы московской пропаганды, однако подает их в редакции, приемлемой для Константинополя. Это и не удивительно, ведь эта церковь только 20 лет назад получила от Константиполя подтверждение собственного автокефального статуса, который ей предоставила Москва в 1951 году. Также вселенский патриархат сыграл ключевую роль в решении раскола Чешской Церкви, который произошел в 2013 году после отставки экс-предстоятеля церкви митрополита Христофора.
Эти штампы заключаются в следующем:
1) власть не должна вмешиваться в церковные вопросы;
2) раскол стал следствием эгоизма [имеется в виду - якобы "эгоизм" патриарха киевского Филарета];
3) автокефалия должна быть результатом всеправославного консенсуса.
Справка
Румынские и болгарские православные церкви поддерживают возможном предоставлении автокефалии Украине. Польская церковь пока не дает однозначного ответа, с церковью Грузии - продолжаются переговоры.
Категорически пророссийскую позицию заняла церковь Сербии.
- 19 апреля президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде обратился к народным депутатам с призывом поддержать проект постановления об обращении к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии православной церкви в Украине, который обеспечит создание не зависимой от Москвы объединенной украинской поместной церкви.
- 268 народных депутатов проголосовали за это обращение. Против проголосовали 36 нардепов (33 - с "Опоблоку", 2 - "Возрождение", 1 внефракционный).
- 22 апреля стало известно, что Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
- При этом каждая отдельная церковная община, как пояснил в эфире Еспресо.TV политолог Сергей Таран, может самостоятельно переходить из Московского в Киевский патриархат.
- Внутри УПЦ МП начался настоящий раскол на почве поддержки или не поддержки автокефалии - по словам митрополита Черкасского и Каневского Софрония, около 10 епископов выступает "за" автокефалию. Такую же позицию публично занимает архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), которого за правления Януковича преследовали в связи с его четкой проукраинской позицией.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-