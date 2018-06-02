На Одесчинеперед выборами головы и совета громады произошли столкновения с полицией, - СМИ

2 июня, 2018, 16:46

13 сотрудников полиции пострадали в результате беспорядков, вспыхнувших сегодня, 2 июня 2018 года в поселке Цебриково Великомихайловского района Одесской области

Противостояние связано в повторными выборами главы и совета объединенной территориальной громады, которые состоятся в воскресенье: результаты первого голосования были отменены судом, пишет Думская.net.

Как сообщил начальник управления превентивной деятельности ГУНП Иван Ищенко, неизвестные напали на полицейских, когда те эвакуировали граждан из здания территориальной избирательной комиссии, о минировании которого сообщил неизвестный.

"В 13:00 в ГУНП в Одесской области поступило сообщение о том, что заминирована территория почты и прилегающая территория в поселке Цебриково, на Пушкинской улице, 5. Там сейчас заседает территориальная избирательная комиссия. Полиция обязана была защитить территорию и произвести эвакуацию граждан. Когда полиция начала проводить эвакуацию граждан, в сторону полицейских начали распылять неизвестный газ. Кроме того, неизвестные начали наносить повреждения полицейским. Спецподразделение вытеснило граждан, которые оказали физическое сопротивление сотрудникам полиции. После этого была натянута лента. Отметим, что в результате неправомерных действий граждан 13 полицейских пострадало", - рассказывает полицейский.

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Офицер добавил, что сейчас ситуация полностью контролируется органами правопорядка.

"Задержали 2-х граждан. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 и ст. 345 УК Украины - хулиганство и нападение на сотрудников правоохранительных органов. В отношении задержанных следователь принимает решение. На данный момент территория огорожена, ситуация под контролем, и мы ждем взрывотехническую службу", - заявил Ищенко.

По данным издания, на полицейских напали люди, якобы связанные с партией "Батькивщина"

Вчера сторонники Тимошенко по той же причине перекрывали автодорогу Одесса-Киев.