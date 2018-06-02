На Одесчинеперед выборами головы и совета громады произошли столкновения с полицией, - СМИ
Противостояние связано в повторными выборами главы и совета объединенной территориальной громады, которые состоятся в воскресенье: результаты первого голосования были отменены судом, пишет Думская.net.
Как сообщил начальник управления превентивной деятельности ГУНП Иван Ищенко, неизвестные напали на полицейских, когда те эвакуировали граждан из здания территориальной избирательной комиссии, о минировании которого сообщил неизвестный.
"В 13:00 в ГУНП в Одесской области поступило сообщение о том, что заминирована территория почты и прилегающая территория в поселке Цебриково, на Пушкинской улице, 5. Там сейчас заседает территориальная избирательная комиссия. Полиция обязана была защитить территорию и произвести эвакуацию граждан. Когда полиция начала проводить эвакуацию граждан, в сторону полицейских начали распылять неизвестный газ. Кроме того, неизвестные начали наносить повреждения полицейским. Спецподразделение вытеснило граждан, которые оказали физическое сопротивление сотрудникам полиции. После этого была натянута лента. Отметим, что в результате неправомерных действий граждан 13 полицейских пострадало", - рассказывает полицейский.
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Офицер добавил, что сейчас ситуация полностью контролируется органами правопорядка.
"Задержали 2-х граждан. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 и ст. 345 УК Украины - хулиганство и нападение на сотрудников правоохранительных органов. В отношении задержанных следователь принимает решение. На данный момент территория огорожена, ситуация под контролем, и мы ждем взрывотехническую службу", - заявил Ищенко.
По данным издания, на полицейских напали люди, якобы связанные с партией "Батькивщина"
Вчера сторонники Тимошенко по той же причине перекрывали автодорогу Одесса-Киев.
- Как заявлял в эфире Еспресо.TV директор по науке и развитию Общественной организации "Институт гражданского общества", бывший народный депутат и советник президента Анатолий Ткачук, оптимальное количество населения объединенной территориальной громады (ОТГ) составляет 12-15 тыс. жителей.
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