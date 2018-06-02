На Майдане проходит акция в поддержку Олега Сенцова

2 июня, 2018, 11:59

В Киеве на Майдане Независимости проходит акция в поддержку украинского политзаключенного, кинорежиссера Олега Сенцова

Сегодня в 71 городе мира состоится акция в поддержку украинского политзаключенного, кинорежиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку. Сотдельная в Киеве акция проходит на Майдане Независимости.

Об этом сообщает "Главком".

Лозунг акции — #SaveOlegSentsov.

Мероприятия в поддержку украинского политзаключенного продолжаются сегодня в Австралии, США, Германии, Грузии, Израиле, Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Канаде, Португалии, Британии, Греции, Австрии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Литве, Латвии, Италии и Бельгии.