На Майдане проходит акция в поддержку Олега Сенцова
2 июня, 2018, 11:59
В Киеве на Майдане Независимости проходит акция в поддержку украинского политзаключенного, кинорежиссера Олега Сенцова
Сегодня в 71 городе мира состоится акция в поддержку украинского политзаключенного, кинорежиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку. Сотдельная в Киеве акция проходит на Майдане Независимости.
Об этом сообщает "Главком".
Лозунг акции — #SaveOlegSentsov.
Мероприятия в поддержку украинского политзаключенного продолжаются сегодня в Австралии, США, Германии, Грузии, Израиле, Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Канаде, Португалии, Британии, Греции, Австрии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Литве, Латвии, Италии и Бельгии.
- Как сообщалось, украинский омбудсмен просит Россию пустить ее к Сенцову.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-