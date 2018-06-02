 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Майдане проходит акция в поддержку Олега Сенцова

В Киеве на Майдане Независимости проходит акция в поддержку украинского политзаключенного, кинорежиссера Олега Сенцова

Сегодня в 71 городе мира состоится акция в поддержку украинского политзаключенного, кинорежиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку. Сотдельная в Киеве акция проходит на Майдане Независимости.

Об этом сообщает "Главком".

Лозунг акции — #SaveOlegSentsov.

Мероприятия в поддержку украинского политзаключенного продолжаются сегодня в Австралии, США, Германии, Грузии, Израиле, Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Канаде, Португалии, Британии, Греции, Австрии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Литве, Латвии, Италии и Бельгии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июня, 2018 суббота

больше новостей

2 июня, 2018 суббота

1 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать