Май стал в Киеве одним из самых жарких за последние 137 лет

2 июня, 2018, 07:48

Нынешний май занял четвертую позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила +18,8°С, что на 3,6°С выше климатической нормы. Нынешний май занял четвертую позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года. Особенностью мая стало то, что первая декада месяца оказалась на 7,1°С теплее за климатическую норму. Именно тогда, в столице было зарегистрировано 12 температурных рекордов в течение шести дней. Кстати, в 2007 году в мае наблюдали аж 22 температурных рекордов подряд", - говорится в сообщении.

По данным обсерватории, самыми жаркими днями этого месяца были 3 и 5 мая, тогда максимальная температура достигала +30ºс. Самыми холодными стали 13 и 15 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +8,6°С.