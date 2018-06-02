Май стал в Киеве одним из самых жарких за последние 137 лет
Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила +18,8°С, что на 3,6°С выше климатической нормы. Нынешний май занял четвертую позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года. Особенностью мая стало то, что первая декада месяца оказалась на 7,1°С теплее за климатическую норму. Именно тогда, в столице было зарегистрировано 12 температурных рекордов в течение шести дней. Кстати, в 2007 году в мае наблюдали аж 22 температурных рекордов подряд", - говорится в сообщении.
По данным обсерватории, самыми жаркими днями этого месяца были 3 и 5 мая, тогда максимальная температура достигала +30ºс. Самыми холодными стали 13 и 15 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +8,6°С.
- Как сообщалось, в Киеве 4 мая зафиксировали очередной температурный рекорд, столбик термометра поднялся до +30,1°С.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-