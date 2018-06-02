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Ляшко женился

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко наконец обрел официальный статус женатого мужчины, оформив отношения с женщиной

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

Олег с Роситой приняли официальный брак в ЗАГСе и сразу же выложили фото с бракосочетания.

"Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной любимой Украине!" - написал радикал.

Олег Ляшко с Роситой вместе уже 20 лет и имеют общую дочь Владиславу.

 

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