Ляшко женился
2 июня, 2018, 14:59
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко наконец обрел официальный статус женатого мужчины, оформив отношения с женщиной
Об этом он сообщил в Фейсбуке.
Олег с Роситой приняли официальный брак в ЗАГСе и сразу же выложили фото с бракосочетания.
"Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной любимой Украине!" - написал радикал.
Олег Ляшко с Роситой вместе уже 20 лет и имеют общую дочь Владиславу.
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