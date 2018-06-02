Корчинский написал новый роман
Это вторая книга серии, начатой "Сияющим путем".
"Националисты, таинственные ордена, серые кардиналы украинского политикума, барыги, священники, блатные, археологи и коллекционеры, активисты, послы иностранных государств, политтехнологи, олигархи, депутаты и искусствоведы сплелись в один стройный приключенческий сюжет качественного интеллектуального чтива. Перед читателем предстает яркая картина отечественного политикума и мира вокруг него - бизнес-интересов, проплаченных митингов, заговоров, внезапных объединений, политического насилия и выяснений отношений ", - говорится в аннотации.
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События романа "Эстетика нищенства" происходят в Киеве, на Волыни, где-то в Московии, в европейских городах и на обочинах разбитых трасс.
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Бонусом этого произведения является экскурс в европейскую живопись с оригинальной авторской трактовкой.
Презентация произведения состоится 7 июня.
- Напомним, зимой в эфире ток-шоу "Досье" с Сергеем Руденко политик рассказал о своем не простом прошлом и участии в войне с Россией.
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