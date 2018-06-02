Корчинский написал новый роман

2 июня, 2018, 18:03

Украинский политик, философ, общественный деятель и военный Дмитрий Корчинский написал роман "Эстетика нищенства" ( "Естетика жебрацтва")

Это вторая книга серии, начатой ​​"Сияющим путем".

"Националисты, таинственные ордена, серые кардиналы украинского политикума, барыги, священники, блатные, археологи и коллекционеры, активисты, послы иностранных государств, политтехнологи, олигархи, депутаты и искусствоведы сплелись в один стройный приключенческий сюжет качественного интеллектуального чтива. Перед читателем предстает яркая картина отечественного политикума и мира вокруг него - бизнес-интересов, проплаченных митингов, заговоров, внезапных объединений, политического насилия и выяснений отношений ", - говорится в аннотации.

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События романа "Эстетика нищенства" происходят в Киеве, на Волыни, где-то в Московии, в европейских городах и на обочинах разбитых трасс.

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Бонусом этого произведения является экскурс в европейскую живопись с оригинальной авторской трактовкой.

Презентация произведения состоится 7 июня.