Главу МИД Германии удивил масштаб разрушений Широкино
Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
1 июня руководители МИД Германии и Украины побывали в прифронтовом Бердянском, где пообщались с местными жителями.
"Главное, что всех беспокоит, - когда наступит мир. Павел Климкин заверил, что на дипломатическом уровне делается все возможное, чтобы Россия вывела своих наемников и согласилась перекрыть российско-украинскую государственную границу", - говорится в сообщении.
По словам Жебривского, люди просили починить дорогу и продлить автобусный маршрут с Сопин в Бердянский.
"В сопровождении наблюдателей миссии ОБСЕ Павел Климкин и Гайко Маас побывали на точке наблюдения вблизи Широкино. Министр иностранных дел Германии был поражен масштабом разрушений в поселке. Заверил, что" всячески способствовать делу урегулирования вооруженного конфликта в Украине ", - подытожил он.
- Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко озвучил перехваченный разговор оккупантов после обстрелов поселка Железное, в результате которых погиб 15-летняя девушка.
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