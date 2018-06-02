Главу МИД Германии удивил масштаб разрушений Широкино

2 июня, 2018, 08:39

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас посетил поселок Широкино, где его удивил масштаб разрушений

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

1 июня руководители МИД Германии и Украины побывали в прифронтовом Бердянском, где пообщались с местными жителями.

"Главное, что всех беспокоит, - когда наступит мир. Павел Климкин заверил, что на дипломатическом уровне делается все возможное, чтобы Россия вывела своих наемников и согласилась перекрыть российско-украинскую государственную границу", - говорится в сообщении.

По словам Жебривского, люди просили починить дорогу и продлить автобусный маршрут с Сопин в Бердянский.

"В сопровождении наблюдателей миссии ОБСЕ Павел Климкин и Гайко Маас побывали на точке наблюдения вблизи Широкино. Министр иностранных дел Германии был поражен масштабом разрушений в поселке. Заверил, что" всячески способствовать делу урегулирования вооруженного конфликта в Украине ", - подытожил он.