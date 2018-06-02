4 работников Госэкоинспекции Житомирщины "зарабатывали" по 100 тыс. грн в месяц на взятках от экспортеров леса и гранита
Правоохранители установили, что трое главных инспекторов под руководством начальника отдела ввели незаконный механизм вымогательства денег от предпринимателей. За получение неправомерной выгоды чиновники обещали беспрепятственное прохождение экологического и радиологического контроля во время таможенного оформления товаров, передает пресс-центр СБ Украины.
По оперативной информации, основными "клиентами" злоумышленников были предприятия-экспортеры лесоматериалов и продукции камнедобывающей отрасли региона. По предварительным выводам, среднемесячный доход чиновников составил более 100 тыс. грн.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в областном центре в квартире организатора схемы во время передачи подчиненными его "части" взятки в размере 30 тыс. грн .
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