4 работников Госэкоинспекции Житомирщины "зарабатывали" по 100 тыс. грн в месяц на взятках от экспортеров леса и гранита

2 июня, 2018, 19:51

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках 4-х должностных лиц одного из отделов Государственной экологической инспекции Житомирской области

Правоохранители установили, что трое главных инспекторов под руководством начальника отдела ввели незаконный механизм вымогательства денег от предпринимателей. За получение неправомерной выгоды чиновники обещали беспрепятственное прохождение экологического и радиологического контроля во время таможенного оформления товаров, передает пресс-центр СБ Украины.

По оперативной информации, основными "клиентами" злоумышленников были предприятия-экспортеры лесоматериалов и продукции камнедобывающей отрасли региона. По предварительным выводам, среднемесячный доход чиновников составил более 100 тыс. грн.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в областном центре в квартире организатора схемы во время передачи подчиненными его "части" взятки в размере 30 тыс. грн .