 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Жители Франковска перекрыли дорогу на "Буковель"

В Делятине жители Косовского и Надвирнянского районов Ивано-Франковской области перекрыли дорогу с требованием отремонтировать автодорогу Яблунив — Делятин

Об этом сообщает Курс.

Об акции были проинформированы служба автомобильных дорог и правоохранители.

Прикарпатцы объявили бессрочную акцию и пообещали держать перекрытым движение пока не выполнят их требований. На протест вышли более 100 человек. Отмечается, что протестующие не пропускают ни одного автомобиля.

Первый заместитель председателя Службы автомобильных дорог области сообщил, что уже подписано распоряжение облгосадминистрации о выделении 40 млн грн на ремонт этой дороги.

Представители Службы автодорог сообщили, что ремонтировать начнут с 20 по 25 июня. Протестующие, в свою очередь, заявили, что не откроют дорогу, пока не будет техники.

Потом люди, которые заблокировали дорогу, начали частично пропускать машины. Протестующие обратили внимание на то, что в пробках оказались дети, беременные женщины, больные люди.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июня, 2018 суббота

1 июня, 2018 пятница

больше новостей

2 июня, 2018 суббота

1 июня, 2018 пятница

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать