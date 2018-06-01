Жители Франковска перекрыли дорогу на "Буковель"

1 июня, 2018, 23:31

В Делятине жители Косовского и Надвирнянского районов Ивано-Франковской области перекрыли дорогу с требованием отремонтировать автодорогу Яблунив — Делятин

Об этом сообщает Курс.

Об акции были проинформированы служба автомобильных дорог и правоохранители.

Прикарпатцы объявили бессрочную акцию и пообещали держать перекрытым движение пока не выполнят их требований. На протест вышли более 100 человек. Отмечается, что протестующие не пропускают ни одного автомобиля.

Первый заместитель председателя Службы автомобильных дорог области сообщил, что уже подписано распоряжение облгосадминистрации о выделении 40 млн грн на ремонт этой дороги.

Представители Службы автодорог сообщили, что ремонтировать начнут с 20 по 25 июня. Протестующие, в свою очередь, заявили, что не откроют дорогу, пока не будет техники.

Потом люди, которые заблокировали дорогу, начали частично пропускать машины. Протестующие обратили внимание на то, что в пробках оказались дети, беременные женщины, больные люди.