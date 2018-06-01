Зеленый чай может снижать риск сердечного приступа
Об этом пишет The Guardian.
Исследование ученых Ланкастерского университета показало, что на это может влиять молекула, известная как EGCG, которая есть в зеленом чае.
Она может связываться с белком, который содержится в бляшках, связанных с заболеванием коронарной артерии. При определенных обстоятельствах молекула делает их более растворимыми.
Эксперты говорят, что открытие дает возможность разработать молекулы для борьбы с отложениями в кровеносных сосудах. Однако пока исследователи не знают, поможет ли употребление обычной порции чая в борьбе с этим заболеванием.
"Если вы пьете нормальное количество зеленого чая, это вряд ли будет иметь эффект. Нам нужно подробнее изучить эту молекулу и выяснить, как мы можем ее адаптировать, чтобы сделать ее более доступной для тела", - соавтор исследования Дэвид Миддлтон.
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