Зеленый чай может снижать риск сердечного приступа

1 июня, 2018, 17:58

Исследователи обнаружили, что молекулы, которые содержит зеленый чай, могут уменьшить образование бляшек внутри артерий

Об этом пишет The Guardian.

Исследование ученых Ланкастерского университета показало, что на это может влиять молекула, известная как EGCG, которая есть в зеленом чае.

Она может связываться с белком, который содержится в бляшках, связанных с заболеванием коронарной артерии. При определенных обстоятельствах молекула делает их более растворимыми.

Эксперты говорят, что открытие дает возможность разработать молекулы для борьбы с отложениями в кровеносных сосудах. Однако пока исследователи не знают, поможет ли употребление обычной порции чая в борьбе с этим заболеванием.

"Если вы пьете нормальное количество зеленого чая, это вряд ли будет иметь эффект. Нам нужно подробнее изучить эту молекулу и выяснить, как мы можем ее адаптировать, чтобы сделать ее более доступной для тела", - соавтор исследования Дэвид Миддлтон.