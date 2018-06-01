Заставить мозг считать сахар горьким, а воду - сладкой. Как это возможно
Американские исследователи из Колумбийского университета говорят, что научились включать и выключать части в миндалевидном теле мозга. Статья об исследовании опубликована в журнале Nature.
Миндалевидное тело - это область в височной доле, которая, как уже известно, играет большую роль в управлении такими эмоциями как страх, удовольствие, а также в вопросе мотивации, инстинкта выживания и обработке стрессовых ощущений. Предыдущие исследования также показали, что миндалевидное тело непосредственно связано с восприятием вкусов.
Новое исследование свидетельствует, что в этом теле есть отдельные зоны для восприятие сладкого и горького вкусов, и ученым удалось с помощью стимуляции лазерным светом искусственно включить нейронные связи в нужных зонах.
Когда "сладкие" связи были активированы, лабораторные мыши даже на обычную воду реагировали как на сахар. Затем ученые смогли путем манипуляции этими нейронными связями добавить сладостям горечи, а горьким продуктам наоборот - сладкого вкуса, или же добиться стойкого эффекта, при котором мыши не желали употреблять сладкую пищу, но с удовольствием ели горькие продуть, чего в естественном состоянии не бывает.
В другом эксперименте ученые выключили связи в миндалевидном теле, но не стали трогать вкусовую зону коры головного мозга. Мыши и раньше ели, но, похоже, перестали отличать сладкое от горького и вообще потеряли ощущение этих вкусов.
Исследователи сделали вывод, что вкусовая система мозга состоит из отдельных "модулей", которые можно отдельно изолировать, модифицировать или вообще удалить.
Подобное открытие, по мнению ученых, будет прекрасным методом для лечения как ожирения, так и анорексии, и может в будущем стать основой для похудения, что не требует каких-либо диет. Правда, пока экспериментов на людях еще не проводили.
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