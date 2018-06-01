Замена пельменей на вареники: ученые поняли, как бороться с глобальным потеплением
Об этом сообщает Platforma.
Климатологи предлагают вареники как альтернативу мясным пельменям. По последним данным, почти 15% мировых парниковых выбросов возникают из-за производства мяса. Причиной этого является изготовление кормов и метан, который входит в состав кишечных газов домашних животных. А китайцы фанатично любят пельмени с мясом. Известно, что только в 2017 году китайцы съели около 74 млн тонн свинины, говядины и птицы.
Для решения этой проблемы ученые в течение 18 месяцев разрабатывали специальную начинку, которая очень напоминает вкус мяса и практически не отличается от настоящей свинины. В результате вареники, которые имеют рабочее название omnipork, сделанные из грибов шиитаке, риса и горохового белка.
"Если просто сказать людям, чтобы они этого не делали, это не решит проблему. Вы должны дать им альтернативу", – утверждает Дэвид Юнг, основатель компании Green Monday.
Создатели продукта надеются, что благодаря их разработке люди перестанут есть мясо хотя бы раз в неделю.
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