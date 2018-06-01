Замена пельменей на вареники: ученые поняли, как бороться с глобальным потеплением

1 июня, 2018, 10:45

Британские и канадские ученые пришли к мнению, что переход китайцев с мясных пельменей на вареники поможет уменьшить парниковый эффект

Об этом сообщает Platforma.

Климатологи предлагают вареники как альтернативу мясным пельменям. По последним данным, почти 15% мировых парниковых выбросов возникают из-за производства мяса. Причиной этого является изготовление кормов и метан, который входит в состав кишечных газов домашних животных. А китайцы фанатично любят пельмени с мясом. Известно, что только в 2017 году китайцы съели около 74 млн тонн свинины, говядины и птицы.

Для решения этой проблемы ученые в течение 18 месяцев разрабатывали специальную начинку, которая очень напоминает вкус мяса и практически не отличается от настоящей свинины. В результате вареники, которые имеют рабочее название omnipork, сделанные из грибов шиитаке, риса и горохового белка.

"Если просто сказать людям, чтобы они этого не делали, это не решит проблему. Вы должны дать им альтернативу", – утверждает Дэвид Юнг, основатель компании Green Monday.

Создатели продукта надеются, что благодаря их разработке люди перестанут есть мясо хотя бы раз в неделю.