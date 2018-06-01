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Заключенный в оккупированном Крыму активист Балух находится в тяжелом состоянии, - архиепископ


фото: krymr.org
У украинского активиста Владимира Балуха, который 19 марта объявил бессрочную голодовку в СИЗО Симферополя, тяжелое состояние здоровья

Об этом сообщает архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, передает "Крым.Реалии".

"Состояние Владимира тяжелое. Как себя человек может чувствовать через столько дней голодовки? Владимир находится в физическом истощении. У него нет сил. Во время судебного заседания 31 мая он постоянно пил воду", - рассказал Климент.

По словам адвоката Балуха Дмитрия Динзе, в подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде 31 мая сторона обвинения закончила предоставлять доказательства по делу украинского активиста Владимира Балуха.

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Адвокаты настаивали, что это позволит определить, были ли удары со стороны начальника ИВС, которые могли бы спровоцировать Балуха на соответствующую реакцию.

Новое дело против Балуха возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Напомним, утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.

Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.

16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).

Наказание он отбывает на территории полуострова.

19 марта 2017 года Балух объявил бессрочную голодовку.

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