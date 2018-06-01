Заключенный в оккупированном Крыму активист Балух находится в тяжелом состоянии, - архиепископ
Об этом сообщает архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, передает "Крым.Реалии".
"Состояние Владимира тяжелое. Как себя человек может чувствовать через столько дней голодовки? Владимир находится в физическом истощении. У него нет сил. Во время судебного заседания 31 мая он постоянно пил воду", - рассказал Климент.
По словам адвоката Балуха Дмитрия Динзе, в подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде 31 мая сторона обвинения закончила предоставлять доказательства по делу украинского активиста Владимира Балуха.
Читайте также: Право не для всех
Новое дело против Балуха возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.
Напомним, утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
Наказание он отбывает на территории полуострова.
19 марта 2017 года Балух объявил бессрочную голодовку.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-