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Из зоопарка в Германии сбежали львы, тигры и ягуар: людей просят не выходить из дома


фото: bloomberg
Из зоопарка из коммуны Люнебах в западной Германии сбежали двое львов, двое тигров и ягуар

Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на заявление правоохранителей.

Местные власти посоветовали жителям оставаться в своих домах и звонить в полицию, если они увидят любого из пяти хищников, которые сбежали.

Отмечается, что из частного зоопарка Эйфель также убежал медведь, но его застрелили. По данным немецких СМИ, животным удалось сбежать благодаря наводнению, которое стало результатом ночной грозы.

В общем зоопарк, основанный в 1965 году, является домом для почти 400 животных, его посещают около 70 тысяч человек в год.

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