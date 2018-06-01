Из Польши вернули двух украинок, которых вывезли для оказания секс-услуг

1 июня, 2018, 09:16

В Польше пограничники задержали мужчину, который пытался доставить в страну ЕС двух девушек для предоставления интим-услуг. Украинок вернули домой

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Спецоперацию провели совместно с ровенскими полицейскими, пограничниками и работниками прокуратуры.

Полицейские установили, что 22-летний житель Ровенской области разместил объявление в интернете о наборе девушек для работы в массажном салоне в Польше. И только в телефонном режиме мужчина им сказал, что на самом деле в псевдомасажном салоне они будут оказывать интимные услуги.

На предложение согласилась 25-летняя жительница и 28-летняя жительница Здолбуновского района. Впоследствии выяснилось, что "салон" находится в Испании. 22-летний мужчина завербовал девушек и организовал выезд за границу.

После пересечения на территории Польши их забрал поляк. Всех троих оперативники Надбужанского отдела пограничной Стражи Республики Польша задержали в городе Долгобычев. Женщин вернули в Украину, а гражданин Польши будет нести ответственность за сутенерство.

Кроме того, в Ровно задержали 22-летнего парня, который занимался поиском девушек. У него дома правоохранители провели обыск, во время которого изъяли мобильные телефоны, черновые записи с блокнота и переписку с девушками.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) УК.

Согласно санкции статьи ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.