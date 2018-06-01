Юнкер призвал прекратить "травлю" России
Об этом передает The Guardian.
Во время выступления в Брюсселе Юнкер призвал прекратить "травлю России". Причиной он назвал величину РФ и ее значение в мире.
"Я думаю, мы должны обновить отношения с Россией. Я не очень доволен состоянием наших отношений. Мы никогда не признаем то, что Кремль сделал с Крымом и восточной Украиной. Тем не менее, мы должны помнить, что вся территория Европейского Союза составляет около 5,5 млн кв. км, а России - 70,5 млн кв. км”, - заявил Юнкер.
Он также отметил, что не призывает полностью восстановить отношения, однако существуют отрасли, где сотрудничество с Россией может помочь, например, научные исследования и инновационные технологии.
"Не будем забывать, что нас объединяет, а что отличает. Но эта травля должна закончиться", - подытожил президент ЕК.
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