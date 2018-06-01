Военная прокуратура проверит, кто получил статус УБД

1 июня, 2018, 18:48

Военная прокуратура Западного региона изучит вопрос незаконного получения отдельными военнослужащими статуса участника боевых действий

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура провела мониторинг СМИ и соцсетей, обнаружив усиление напряжения среди действующих и бывших военнослужащих-участников АТО. Это было связано именно с получением отдельными военнослужащими статуса участника боевых действий.

"Речь идет о лицах, которые находились в тылу и фактического участия в боевых действиях не принимали", - уточнили в прокуратуре.

Так, они в течение 3-5 дней находились в штабах воинских частей в зоне проведения боевых действий, а впоследствии в считанные недели получали статус УБД.

Военная прокуратура проведет изучение законности предоставления статуса УБД, по результатам которого будет решен вопрос по принятию мер соответствующего реагирования", - отметили в прокуратуре.