Военная прокуратура проверит, кто получил статус УБД
Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура провела мониторинг СМИ и соцсетей, обнаружив усиление напряжения среди действующих и бывших военнослужащих-участников АТО. Это было связано именно с получением отдельными военнослужащими статуса участника боевых действий.
"Речь идет о лицах, которые находились в тылу и фактического участия в боевых действиях не принимали", - уточнили в прокуратуре.
Так, они в течение 3-5 дней находились в штабах воинских частей в зоне проведения боевых действий, а впоследствии в считанные недели получали статус УБД.
Военная прокуратура проведет изучение законности предоставления статуса УБД, по результатам которого будет решен вопрос по принятию мер соответствующего реагирования", - отметили в прокуратуре.
- Ранее сообщалось, что статус участника боевых действий (УБД) получили более 328 тыс. участников антитеррористической операции на востоке Украины.
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