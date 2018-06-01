1 июня, 2018, 14:32

На Гавайях сейчас происходит извержение вулкана Килауэа. Из-за этого у местных жителей возникает много вопросов: "как долго это будет продолжаться?", "Безопасно ли находиться на острове?"

Об этом сообщает CNN.

Один из пользователей Twitter спросил Геологическую службу США, можно ли жарить маршмелоу над вулканом.

"Хм ... Нам придется сказать - нет, это опасно (пожалуйста, не пробуйте!). Если кратеры выпускают сернистый газ или сероводород, то зефир на вкус будет плохим. И если добавите серную кислоту в сахар, то получите достаточно эффектную реакцию", - ответили в Геологической службе.

Но серьезной опасности от пребывания на острове нет. Остальные из 5 вулканов, которые есть на Гавайях, сейчас спят. И даже если активность Килауэа изменится, крупнейшие города на острове – Хило и Кайлуа-Кона – не пострадают.

Геологическая служба США не может сказать, сколько еще продлится извержение. Последние аналогичные были 2,5 недели. Но геологическая служба не может гарантировать, что в этот раз вулкан будет действовать по этой же схеме.