В Италии привели к присяге нового премьер-министра
Как передает Reuters, Джузеппе Конте возглавил правительство Италии спустя почти три месяца после парламентских выборов, завершив затяжной политический кризис в стране.
53-летний профессор права Джузеппе Конте станет во главе популистского правительства, задачами которого заявлены сокращение налогов, увеличение расходов на социальное обеспечение и пересмотр бюджетных и миграционных правил Европейского Союза.
Новый премьер должен получить поддержку в парламенте на следующей неделе. Партии, поддерживающие Конте, - ультраправая Лига и радикальное Движение пяти звезд - имеют большинство в обеих палатах.
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О кандидатуре нового премьер-министра профессора права Джузеппе Конте договорились ультраправая партия Лига и антисистемная партия Движение пяти звезд в ходе коалиционных переговоров.
- 54-летний Джузеппе Конте, профессор права из Флоренции, еще ни разу не избирался в парламент. Он родом с юга Италии и представляет "Движение пяти звезд".
- 22 мая его выдвинули на пост премьера Италии.
- В общей коалиционной программе "Движения пяти звезд" и "Лиги Севера", в частности, предусматривается отмена экономических санкций против режима Путина.
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