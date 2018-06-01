В Италии привели к присяге нового премьер-министра

1 июня, 2018, 18:06

В пятницу, 1 июня, в Риме юрист Джузеппе Конте был приведен к присяге как новый премьер-министр Италии

Как передает Reuters, Джузеппе Конте возглавил правительство Италии спустя почти три месяца после парламентских выборов, завершив затяжной политический кризис в стране.

53-летний профессор права Джузеппе Конте станет во главе популистского правительства, задачами которого заявлены сокращение налогов, увеличение расходов на социальное обеспечение и пересмотр бюджетных и миграционных правил Европейского Союза.

Новый премьер должен получить поддержку в парламенте на следующей неделе. Партии, поддерживающие Конте, - ультраправая Лига и радикальное Движение пяти звезд - имеют большинство в обеих палатах.

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О кандидатуре нового премьер-министра профессора права Джузеппе Конте договорились ультраправая партия Лига и антисистемная партия Движение пяти звезд в ходе коалиционных переговоров.