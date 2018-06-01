В Украине произошел огромный прорыв в подготовке полицейских, - посол США

1 июня, 2018, 17:31

В Украине происходит "огромный прорыв в системе подготовки полицейских кадров, которая прошла значительный путь от советской милицейской модели до современной сервисно-ориентированной организации"

Об этом сообщила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает пресс-служба МВД.

"Мы становимся свидетелями огромного прорыва в системе подготовки полицейских кадров, что прошла значительный путь от советской милицейской модели к современной сервисно-ориентированной организации с новыми стандартами подготовки, инфраструктурой и оборудованием. Мы считаем, что Академия патрульной полиции станет эпицентром воспитания добропорядочности, профессионализма и самоотверженности полицейских. Эти принципы являются основополагающими в обеспечении взаимодействия полиции с обществом не только в Украине, но и во всем современном мире", - сказала она.

Йованович подчеркнула, что Академия будет способствовать систематическому улучшению полицейских услуг и в итоге – укреплению доверия к полиции со стороны граждан, что является важнейшим качеством полицейского.

"Хочу поблагодарить наших партнеров – правоохранительную систему – за непоколебимую самоотверженность в защите украинского народа", - добавила посол.