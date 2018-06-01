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В США люди спасают китов с помощью дронов. Как именно

Американские спасатели используют дроны для того, чтобы спасать китов и разных больших рыб, которые запутались в сетях

Об этом пишет The Next Web.

Животные часто гибнут в рыболовных сетях, поскольку не могут самостоятельно выплыть из них. При этом животные, попавшие в беду, опасны для спасателей - в прошлом году один человек погиб, пытаясь освободить кита из сетки.

После этого случая экологи решили, что будут использовать дроны для спасения, чтобы минимизировать риски для людей.

С помощью дронов спасатели могут рассмотреть, какие инструменты нужны для освобождения животного, а также как ведет себя животное. Только после анализа полученных от дрона данных спасатели выдвигаются на помощь.

"Непонятно, понимают ли киты, что мы хотим им помочь. Ведь они - большие животные, 13-метровые, весом под 40 тонн. И освободить их - не очень-то просто", - рассказал координатор спасательной группа Эд Лайман.

Спасатели получают дроны от некоммерческой организации "Oceans unmanned", основная цель которой - снизить вмешательство людей в защиту жителей океанов.

 

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