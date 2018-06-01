В Швейцарии создали "нервы" для роботов

1 июня, 2018, 20:46

Инженеры из Швейцарии создали гибкое волокно, которое может передавать электронные сигналы и реагировать на давление

Благодаря ему разработчики планируют предоставлять роботам чувство осязания, которое крайне важно при взаимодействии с объектами, сообщает EPFL.

Разработку представили инженеры Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL). Они создали гибкое и эластичное волокно, внутри которого расположены несколько десятков рядов электродов.

Волокно может реагировать на давление, сгибания и повреждения. Синтетический "нерв" может даже различать силу нажатия благодаря тому, что тактильные электроды расположены на разной глубине.

Разработчики уже подали патент на технологию и надеются, что робототехники заинтересуются их разработкой. Ученые уверены, что их материал можно будет использовать в других сферах. Например, в умной одежде или портативной электронике.