 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Швейцарии создали "нервы" для роботов

Инженеры из Швейцарии создали гибкое волокно, которое может передавать электронные сигналы и реагировать на давление

Благодаря ему разработчики планируют предоставлять роботам чувство осязания, которое крайне важно при взаимодействии с объектами, сообщает EPFL.

Разработку представили инженеры Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL). Они создали гибкое и эластичное волокно, внутри которого расположены несколько десятков рядов электродов.

Волокно может реагировать на давление, сгибания и повреждения. Синтетический "нерв" может даже различать силу нажатия благодаря тому, что тактильные электроды расположены на разной глубине.

Разработчики уже подали патент на технологию и надеются, что робототехники заинтересуются их разработкой. Ученые уверены, что их материал можно будет использовать в других сферах. Например, в умной одежде или портативной электронике.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июня, 2018 суббота

1 июня, 2018 пятница

больше новостей

2 июня, 2018 суббота

1 июня, 2018 пятница

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать