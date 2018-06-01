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В польских Грушовичах нашли два гроба воинов УПА


фото: vgolos
В польских Грушовичах во время археологических исследований на месте разрушенного памятника воинам УПА нашли уже два гроба воинов-повстанцев

Об этом заявила заместитель вице-президента Института национальной памяти Польши Анна Шеленг, передает "Европейская правда".

По словам вице-президента ИНП, могилы обозначены крестами, именами и фамилиями.

В то же время вице-президент Института национальной памяти Польши Кшиштоф Швагжик назвал вопрос сохранения памятника воинам УПА политическим делом.

"Все указывает на то, что с самого начала дело памятника в Грушовичах имело политический характер и служило не для памяти, а только чтобы был мемориал в честь Украинской повстанческой армии и ее четырех сотен, имена которых были написаны на скрижалях ", - сказал вице-президент Института национальной памяти Польши Кшиштоф Шваґжик.

  • Напомним, 27 апреля 2018 на кладбище в селе Грушовичи возле Перемышля польские националисты разрушили памятник воинам УПА, погибших в боях вблизи Перемышля.
  • Под разрушенным памятником провели раскопки. По заключению украинской делегации, которая наблюдала за раскопками, ИНН Польши, не менее 3 захоронения могут принадлежать воинам УПА.
  • Однако вице-президент Института национальной памяти Польши Кшиштоф Швагжик заявил, что обнаруженные останки не подтверждают заявлений украинской стороны.
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