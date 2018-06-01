В польских Грушовичах нашли два гроба воинов УПА

1 июня, 2018, 18:04

В польских Грушовичах во время археологических исследований на месте разрушенного памятника воинам УПА нашли уже два гроба воинов-повстанцев

Об этом заявила заместитель вице-президента Института национальной памяти Польши Анна Шеленг, передает "Европейская правда".

По словам вице-президента ИНП, могилы обозначены крестами, именами и фамилиями.

В то же время вице-президент Института национальной памяти Польши Кшиштоф Швагжик назвал вопрос сохранения памятника воинам УПА политическим делом.

"Все указывает на то, что с самого начала дело памятника в Грушовичах имело политический характер и служило не для памяти, а только чтобы был мемориал в честь Украинской повстанческой армии и ее четырех сотен, имена которых были написаны на скрижалях ", - сказал вице-президент Института национальной памяти Польши Кшиштоф Шваґжик.