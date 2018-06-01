В Польше заявили, что им не хватает украинцев для сбора клубники

1 июня, 2018, 23:51

В Польше в конце мая не хватает работников из Украины для сбора клубники, поэтому большая часть урожая до сих пор остается не собранной

Об этом заявил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Польши Анджей Гайовничек, передает Польское радио.

По его словам, одной из причин этого может быть то, что у многих украинцев сейчас есть проблемы с въездом в Польшу.

Также он подчеркнул, что под угрозой сейчас находится урожай вишни и малины.

Гайовничек добавил, что проблемы с въездом украинцев в Польшу возникли из-за изменения, которые введены в административно-правовых нормах.

"Работники с Украины очень долго ждут визы. Зато на основе биометрических паспортов их не впускают в Польшу, поскольку, в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также, в течение 3 месяцев, могут работать", — говорит Гайовничек.