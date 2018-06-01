В Польше заявили, что им не хватает украинцев для сбора клубники
Об этом заявил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Польши Анджей Гайовничек, передает Польское радио.
По его словам, одной из причин этого может быть то, что у многих украинцев сейчас есть проблемы с въездом в Польшу.
Также он подчеркнул, что под угрозой сейчас находится урожай вишни и малины.
Гайовничек добавил, что проблемы с въездом украинцев в Польшу возникли из-за изменения, которые введены в административно-правовых нормах.
"Работники с Украины очень долго ждут визы. Зато на основе биометрических паспортов их не впускают в Польшу, поскольку, в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также, в течение 3 месяцев, могут работать", — говорит Гайовничек.
- За последние 6 лет объем экспорта украинской клубники вырос на 90% с 184 тонн до 1799 тонн соответственно.
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