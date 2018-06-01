В метро Харькова задержали мужчину с пистолетом и кучей патронов

1 июня, 2018, 17:21

В Харькове на станции метро "Проспект Гагарина" полицейские задержали мужчину с огнестрельным оружием и патронами

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время проверки документов в рамках операции "Оружие и взрывчатка" у 55-летнего жителя Харьковской области правоохранители обнаружили пистолет и 23 патрона. Оружие и боеприпасы изъяли и отправили на экспертизу.

Открыто производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.