В Малайзии сомневаются, что Россия причастна к падению MH17
1 июня, 2018, 19:52
Нет убедительных доказательств того, что Россия несет ответственность за уничтожение рейса MH17 малайзийских авиалинии
Об этом заявил министр транспорта Малайзии Локе Сью Фук, передает Channel News Asia.
"Нет убедительных доказательств, чтобы подтверждают, что Россия несет ответственность за уничтожение рейса MH17 Малайзийских авиалиний", - сказал министр в комментарии журналистам.
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- Напомним, 23 мая, родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров.
- 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ.
- Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17.
- Bellingcat раскрыла российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс.
- Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию.
- 25 мая Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к катастрофе MH17 на Донбассе в 2014 году.
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