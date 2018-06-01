В Малайзии сомневаются, что Россия причастна к падению MH17

1 июня, 2018, 19:52

Нет убедительных доказательств того, что Россия несет ответственность за уничтожение рейса MH17 малайзийских авиалинии

Об этом заявил министр транспорта Малайзии Локе Сью Фук, передает Channel News Asia.

"Нет убедительных доказательств, чтобы подтверждают, что Россия несет ответственность за уничтожение рейса MH17 Малайзийских авиалиний", - сказал министр в комментарии журналистам.