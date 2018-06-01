В Литве стартуют крупнейшие в истории страны военные учения

1 июня, 2018, 18:46

1 июня в Литве начинаются крупнейшие в истории страны национальные военные учения Perkūnas griausmas 2018

Об этом сообщает издание true-news.

В течение двух недель литовские вооруженные силы как самостоятельно, так и с союзниками по НАТО, поскольку с 3 по 15 июня пройдут совместные учения стран Балтии, будут отрабатывать ряд операций для лучшей защиты страны.

В учениях Perkūnas ramusimas 2018 примут участие 9 тысяч человек – солдаты и офицеры вооруженных сил Литвы и представители других институтов и гражданских организаций в подчинении сил безопасности Литвы.

Несмотря на национальный статус маневров, в некоторых эпизодах будут участвовать союзники Литвы из сводного батальона НАТО под командованием Германии, экспедиционного корпуса под руководством Великобритании и контингента Португалии.

"Задачей учений оборонного характера является подготовка армии к обеспечению безопасности страны и региона, суверенитета Литвы", - заявил в Генштабе литовской армии.