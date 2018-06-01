В Литве стартуют крупнейшие в истории страны военные учения
Об этом сообщает издание true-news.
В течение двух недель литовские вооруженные силы как самостоятельно, так и с союзниками по НАТО, поскольку с 3 по 15 июня пройдут совместные учения стран Балтии, будут отрабатывать ряд операций для лучшей защиты страны.
В учениях Perkūnas ramusimas 2018 примут участие 9 тысяч человек – солдаты и офицеры вооруженных сил Литвы и представители других институтов и гражданских организаций в подчинении сил безопасности Литвы.
Несмотря на национальный статус маневров, в некоторых эпизодах будут участвовать союзники Литвы из сводного батальона НАТО под командованием Германии, экспедиционного корпуса под руководством Великобритании и контингента Португалии.
"Задачей учений оборонного характера является подготовка армии к обеспечению безопасности страны и региона, суверенитета Литвы", - заявил в Генштабе литовской армии.
- Напомним, ранее министр обороны Литвы обратился к Вашингтону с просьбой установить зенитно-ракетные системы на регулярной основе для сдерживания России.
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