В Киеве разоблачили казино. Изъяли 20 столов для покера, 6 рулеток и $17,4 тысяч

1 июня, 2018, 11:58

В Киеве в Оболонском районе правоохранители разоблачили подпольное казино

Об этом говорится на сайте Нацполиции.

В подпольном казино было несколько игровых залов: зал с игровыми автоматами, залы для игры в покер и рулетку.

30 мая правоохранители провели санкционированные обыски. В результате - изъяли 20 столов для игры в покер, 6 рулеток, 56 игровых автоматов и 17,4 тысяч долларов США.

На момент проведения процессуальных мероприятий, кроме персонала, в казино также находились игроки.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч.1 ст.203-2 (Занятие игорным бизнесом) УКУ.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.