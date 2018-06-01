В Киеве разоблачили казино. Изъяли 20 столов для покера, 6 рулеток и $17,4 тысяч
1 июня, 2018, 11:58
В Киеве в Оболонском районе правоохранители разоблачили подпольное казино
Об этом говорится на сайте Нацполиции.
В подпольном казино было несколько игровых залов: зал с игровыми автоматами, залы для игры в покер и рулетку.
30 мая правоохранители провели санкционированные обыски. В результате - изъяли 20 столов для игры в покер, 6 рулеток, 56 игровых автоматов и 17,4 тысяч долларов США.
На момент проведения процессуальных мероприятий, кроме персонала, в казино также находились игроки.
По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч.1 ст.203-2 (Занятие игорным бизнесом) УКУ.
Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.
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