В Киеве на 3 дня ограничат движение транспорта из-за велосоревнования. Список улиц

1 июня, 2018, 09:30

В столице Украины в течение 1-3 июня пройдут международные велосоревнования "Race Horizon Park", по маршруту которых ограничат движение транспорта

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

Эти соревнования будут посвящены Дню Киева, поэтому во время них будет ограничено движение всех видов транспорта по маршрутам велогонки.

1 июня с 09:00 до 14:00 соревнования будут проходить по маршруту: ул. Академика Глушкова, 10 (площадь у Киевского ипподрома) (старт) – просп. Академика Глушкова – Одесская площадь – ул. Академика Заболотного – ул. Ивана Сирко – ул. Васильковская (финиш).

с 09:00 до 14:00 соревнования будут проходить по маршруту: ул. Академика Глушкова, 10 (площадь у Киевского ипподрома) (старт) – просп. Академика Глушкова – Одесская площадь – ул. Академика Заболотного – ул. Ивана Сирко – ул. Васильковская (финиш). 2 июня с 09:00 до 12:00 соревнования будут проходить по маршруту: вул. Крещатик (старт) – б-г Т. Шевченко – пл. Победы – просп. Победы – ст. м "Нивки" (разворот) – просп. Победы – пл. Победы – б-р Т. Шевченко – ул. Крещатик (до перекрестка с вул. Михайловской) – Майдан Независимости (финиш).

с 09:00 до 12:00 соревнования будут проходить по маршруту: вул. Крещатик (старт) – б-г Т. Шевченко – пл. Победы – просп. Победы – ст. м "Нивки" (разворот) – просп. Победы – пл. Победы – б-р Т. Шевченко – ул. Крещатик (до перекрестка с вул. Михайловской) – Майдан Независимости (финиш). 2 июня с 13:00 до 16:00 соревнование будет проходить по маршруту: ул. Крещатик (старт) – б-г Т. Шевченко – пл. Победы – просп. Победы – ст. м "Нивки" (разворот) – просп. Победы –пл. Победы – б-р Т. Шевченко – ул. Крещатик (до перекрестка с вул. Михайловской) – Майдан Независимости (финиш).

с 13:00 до 16:00 соревнование будет проходить по маршруту: ул. Крещатик (старт) – б-г Т. Шевченко – пл. Победы – просп. Победы – ст. м "Нивки" (разворот) – просп. Победы –пл. Победы – б-р Т. Шевченко – ул. Крещатик (до перекрестка с вул. Михайловской) – Майдан Независимости (финиш). 2 июня с 16:00 до 17:00 открытый чемпионат города Киева по велосипедному спорту в гонке критериум – по маршруту: вул. Крещатик (старт) – перекресток ул. Крещатик и ул. Богдана Хмельницкого (разворот) – вул. Крещатик – Майдан Независимости (финиш).

с 16:00 до 17:00 открытый чемпионат города Киева по велосипедному спорту в гонке критериум – по маршруту: вул. Крещатик (старт) – перекресток ул. Крещатик и ул. Богдана Хмельницкого (разворот) – вул. Крещатик – Майдан Независимости (финиш). 3 июня с 09:00 до 17:00 соревнования пройдут по маршруту: вул. М. Гринченко (старт) – вул. Кировоградская – просп. Лобановского – ул. Головко – Протасов Яр – ул. М. Гринченко (финиш).

Более того также запланировано ограничение транспортного движения для монтажа и демонтажа сцены и специальных конструкций 2 июня с 07:00 до 18:00 на ул. Крещатик, 36 (перед зданием Киевской городской государственной администрации) и 3 июня с 07:00 до 18:00 – на ул. Николая Гринченко, 4.