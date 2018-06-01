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В Канаде живет огромный кот с мускулатурой бодибилдера

В интернете набирают популярность фото кота с мускулатурой, как у бодибилдера

Фотографии коренастого пушистика появились в Twitter.

"Каждый день я думаю про этого буйволиного кота, который встретился в прошлом году", - пишет пользователь buff cat.

На странице аккаунта также есть видео, на котором кот подходит к человеку. Своим телосложением и походкой он действительно напоминает буйвола.

BuzzFeed сообщает, что аккаунт buff cat в Twitter оказался зарегистрированным девушкой из канадского города Квебек, которая любит котов.

Ветеринар из Нью-Йорка Дэн Смит отмечает, что животное может страдать от уникальной генетической мутации.

"Существует генетическая мутация, которая встречается, в основном, у некоторых пород коров, и называется "двойной мускулатурой". Я слышал про редкие случаи у таких пород собак, как ротвейлеры и грейхаунды, но никогда - у кошек. Это может быть первым", - рассказал ветеринар.

Фото кота сразу вызвали волну шуток и "фотожаб".

 

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