В Канаде живет огромный кот с мускулатурой бодибилдера
Фотографии коренастого пушистика появились в Twitter.
"Каждый день я думаю про этого буйволиного кота, который встретился в прошлом году", - пишет пользователь buff cat.
На странице аккаунта также есть видео, на котором кот подходит к человеку. Своим телосложением и походкой он действительно напоминает буйвола.
BuzzFeed сообщает, что аккаунт buff cat в Twitter оказался зарегистрированным девушкой из канадского города Квебек, которая любит котов.
Ветеринар из Нью-Йорка Дэн Смит отмечает, что животное может страдать от уникальной генетической мутации.
"Существует генетическая мутация, которая встречается, в основном, у некоторых пород коров, и называется "двойной мускулатурой". Я слышал про редкие случаи у таких пород собак, как ротвейлеры и грейхаунды, но никогда - у кошек. Это может быть первым", - рассказал ветеринар.
Фото кота сразу вызвали волну шуток и "фотожаб".
everyday i think about this buff cat i encountered last year pic.twitter.com/BxIYvKz2id— buff cat (@officialbuffcat) 28 мая 2018 г.
buff cat: REDUX on sound pic.twitter.com/qQKqDl0wdL— brad esposito (@braddybb) 31 мая 2018 г.
What if Shiva was actually Buff Cat?! #BuffCat #TheWalkingDead pic.twitter.com/85X7Pdgtuq— GammaRay (@GammarayTV) 31 мая 2018 г.
lazarus taxon buffcat pic.twitter.com/a0omd6NI97— Birdmeister Finnegan (@Sharp_Sticks) 1 июня 2018 г.
thicc pic.twitter.com/oC2ZLJa7Lb— buff cat (@officialbuffcat) 28 мая 2018 г.
jurassic park but its buff cat pic.twitter.com/Xt4Jcj5B2d— cherf (@dietrichbrah) 30 мая 2018 г.
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