В Канаде живет огромный кот с мускулатурой бодибилдера

1 июня, 2018, 11:40

В интернете набирают популярность фото кота с мускулатурой, как у бодибилдера

Фотографии коренастого пушистика появились в Twitter.

"Каждый день я думаю про этого буйволиного кота, который встретился в прошлом году", - пишет пользователь buff cat.

На странице аккаунта также есть видео, на котором кот подходит к человеку. Своим телосложением и походкой он действительно напоминает буйвола.

BuzzFeed сообщает, что аккаунт buff cat в Twitter оказался зарегистрированным девушкой из канадского города Квебек, которая любит котов.

Ветеринар из Нью-Йорка Дэн Смит отмечает, что животное может страдать от уникальной генетической мутации.

"Существует генетическая мутация, которая встречается, в основном, у некоторых пород коров, и называется "двойной мускулатурой". Я слышал про редкие случаи у таких пород собак, как ротвейлеры и грейхаунды, но никогда - у кошек. Это может быть первым", - рассказал ветеринар.

Фото кота сразу вызвали волну шуток и "фотожаб".

everyday i think about this buff cat i encountered last year pic.twitter.com/BxIYvKz2id — buff cat (@officialbuffcat) 28 мая 2018 г.

buff cat: REDUX on sound pic.twitter.com/qQKqDl0wdL — brad esposito (@braddybb) 31 мая 2018 г.