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В госпитале от ранений умерли двое военных ООС

В областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре умерло двое украинских военнослужащих - Юрий Довганик и Константин Гранов

Об этом на своей странице в Facebook написала советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Очень больно... Сегодня в областной больнице Мечникова остановились сердца наших Героев. Юрий Довганик, 47 лет. Получил осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая.

Константин Гранов, 34 года. Получил пулевое ранение в голову от вражеского снайпера 27 мая", - говорится в сообщении.

Оба военнослужащих погибли от повреждений, несовместимых с жизнью.

Юрий Довганик - уроженец Львова. С 29 мая 2015 года был бойцом 8-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Принимал непосредственное участие в АТО в селе Пески Донецкой области. В 2016 году был стрелком добровольческого батальона ОУН и бойцом 8‑го отдельного батальона "Аратта". С 13 марта — водитель-стрелок взвода снайперов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
 
Как отмечается на сайте Львовского горсовета, павшего похоронят на Лычаковском кладбище. У героя осталась жена и дочь.

Константин Гранов погиб в результате пулевой раны в голову от снайпера пророссийских наемников. Мужчина служил в 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

  • Напомним, за прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе.
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