В ГМС объяснили, почему руководитель "РИА Новости Украина" не сможет выйти из украинского гражданства

1 июня, 2018, 23:13

Руководитель издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого подозревают в государственной измене, не может сейчас выйти из украинского гражданства

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько, информирует 112.ua.

"Законодательство Украины предусматривает процедуру выхода из украинского гражданства. Одного какого-либо заявления какого-либо лица недостаточно для того, чтобы она имела какие-то правовые последствия", - отметил Гунько.

По его словам, процедура выхода из украинского гражданства предусмотрена исключительно для граждан Украины, которые постоянно проживают на территории иностранного государства, поэтому обращение, соответственно, должно быть к зарубежному дипломатическому учреждению.

"Не знаю, он постоянно проживает на территории иностранного государства. Очевидно, что он к зарубежному дипломатическому учреждению, к посольству Украины в иностранном государстве сейчас вряд ли сможет обратиться", - сказал Гунько.

Кроме того, он напомнил, что ст. 18 закона о гражданстве Украины прямо указывает на то, что выход из гражданства не предусмотрен в случае, если лицу сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.

"И наконец, третий момент, - статья 2 закона Украины о гражданстве указывает на то, что если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной его признают исключительно как гражданина Украины", - отметил представитель ДМС.