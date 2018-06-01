В ГМС объяснили, почему руководитель "РИА Новости Украина" не сможет выйти из украинского гражданства
Об этом заявил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько, информирует 112.ua.
"Законодательство Украины предусматривает процедуру выхода из украинского гражданства. Одного какого-либо заявления какого-либо лица недостаточно для того, чтобы она имела какие-то правовые последствия", - отметил Гунько.
По его словам, процедура выхода из украинского гражданства предусмотрена исключительно для граждан Украины, которые постоянно проживают на территории иностранного государства, поэтому обращение, соответственно, должно быть к зарубежному дипломатическому учреждению.
"Не знаю, он постоянно проживает на территории иностранного государства. Очевидно, что он к зарубежному дипломатическому учреждению, к посольству Украины в иностранном государстве сейчас вряд ли сможет обратиться", - сказал Гунько.
Кроме того, он напомнил, что ст. 18 закона о гражданстве Украины прямо указывает на то, что выход из гражданства не предусмотрен в случае, если лицу сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.
"И наконец, третий момент, - статья 2 закона Украины о гражданстве указывает на то, что если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной его признают исключительно как гражданина Украины", - отметил представитель ДМС.
- Напомним, что Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста до 13 июля в отношении подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
- Партия “Оппозиционный блок” выразила возмущение по поводу ареста директора “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского и заявила о готовности поручиться за него.
- Руководитель издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого подозревают в государственной измене, во время заседания Апелляционного суда в Херсоне заявил, что выходит из украинского гражданства.
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